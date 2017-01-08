آخر الأخبار
Home » اخبار عاجلة » عاجل: 11 قتيلا بتفجير انتحاري استهدف سوقا رئيسيا للخضار في بغداد

عاجل: 11 قتيلا بتفجير انتحاري استهدف سوقا رئيسيا للخضار في بغداد

Posted by on January 8, 2017 0 Comment

عاجل: 11 قتيلا بتفجير انتحاري استهدف سوقا رئيسيا للخضار في بغداد أخبار قد تهمكالكويت: حصيلة انفجار “اليخت” في منطقة الخيران 7 حالات وفاة و٣ حالات حرجة“النواب الأمريكي” يقر إجراء يسمح لضحايا هجمات سبتمبر بمقاضاة السعوديةالداخلية السعودية: تم القبض في الشبكة الأولى على 12 متهماً منهم 7 سعوديين و3 سوريين بينهم أقراء المزيد من المصدر

Tags: , ,

No comments yet... Be the first to leave a reply!

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com