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عندما تحين ساعة الحوار مع حزب الله سيعرف الجميع… الرياشي: عون حاكم وحَكَمٌ وعن يمينه حكيم

Posted by on January 8, 2017 0 Comment

يستعد وزير الإعلام ملحم الرياشي لخوض غمار تجربة حوارية جديدة شبيهة بالمصالحة المسيحية التاريخية، ستكون ساحتها هذه المرة وزارة الإعلام التي كان أعلن انه سيكون آخر من يتولاها، لأنه سيسعى إلى تحويلها لوزارة التواصل والحوار والإعلام المعاصر بحسب خطة متكاملة للوزارة سيعمل على وضع مدماكها الأول والتأسيسي خلال عمر الحكومة أقراء المزيد من المصدر

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