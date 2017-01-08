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فرانس برس: الأسد مستعد للتفاوض مع 91 فصيلا معارضا (نائب فرنسي) 

Posted by on January 8, 2017 0 Comment

فرانس برس: الأسد مستعد للتفاوض مع 91 فصيلا معارضا (نائب فرنسي) أخبار قد تهمكالعلاج المناعي يمثل “طفرة” محتملة في علاج السرطانوفاة الكاتب الفرنسي موريس بونسارتفاع حصيلة ضحايا قطار الهند إلى 91 قتيلادهم منزل لمطلق نار فار في قرطبا وضبط أسلحة متنوعة بداخلهوفاة 91 ألف مريض سنويا بعدوى المستشفيات”داعش» يعدم أقراء المزيد من المصدر

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