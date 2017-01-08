قرار إسرائيلي بعدم تسليم جثمان منفّذ عملية الدهس اليوم

أوعز وزير “الأمن الداخلي” الإسرائيلي جلعاد أردان، إلى الشرطة الإسرائيلية، بعدم إعادة جثمان منفّذ عملية الدّهس ظهر اليوم الأحد جنوبي شرق مدينة القدس المحتلة، والتي أسفرت عن مقتل أربعة جنود إسرائيليين. وأفاد موقع 0404 العبري أن أردان، أوعز للشرطة الإسرائيلية بعدم إعادة “جثّة الإرهابي منفّذ عملية الدّهس”، على حد قوله. أقراء المزيد من المصدر