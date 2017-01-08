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قوى الامن تحذر: الرياح جنوبية – غربية ناشطة قد تصل سرعتها ليلاً الى 85 كلم/س، يرجى توخي الحذر في القيادة‬⁩

Posted by on January 8, 2017 0 Comment

قوى الامن تحذر: الرياح جنوبية – غربية ناشطة قد تصل سرعتها ليلاً الى 85 كلم/س، يرجى توخي الحذر في القيادة‬⁩ أخبار قد تهمكروني كوربت , الممثل الكوميدي البريطاني يرحل عم ٨٥ عامامسن ثمانيني خرج أمس من منزله في بلدة بدياس ولم يعدتنبؤات “فانغا” 2017 وبداية الحرب العالمية الثالثةجمعية شباب أنترانيك أقراء المزيد من المصدر

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