قوى الامن تحذر: الرياح جنوبية – غربية ناشطة قد تصل سرعتها ليلاً الى 85 كلم/س، يرجى توخي الحذر في القيادة‬⁩ أخبار قد تهمكروني كوربت , الممثل الكوميدي البريطاني يرحل عم ٨٥ عامامسن ثمانيني خرج أمس من منزله في بلدة بدياس ولم يعدتنبؤات “فانغا” 2017 وبداية الحرب العالمية الثالثةجمعية شباب أنترانيك أقراء المزيد من المصدر