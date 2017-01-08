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نتنياهو: كل المؤشرات تشير إلى أن سائق الشاحنة الذي قتل 4 جنود كان مؤيدا ل داعش

Posted by on January 8, 2017 0 Comment

نتنياهو: كل المؤشرات تشير إلى أن سائق الشاحنة الذي قتل 4 جنود كان مؤيدا ل داعش أخبار قد تهمكنتائج لعبة يومية yawmiyeh الجمعة 12-2-2016نتائج لعبة يومية yawmiyeh الخميس ١٨-٢-٢٠١٦فيديو… ماغي فرح تتوقع موت 4 علماء في 2017أهالي صيدا يشعرون بهزة أرضية خفيفة12 سيناريو لنتائج الانتخابات الرئاسيةبلومبرج: أمريكا تعمل على مد أقراء المزيد من المصدر

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