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ودعا تايه بعض وسائل الاعلام العراقية الى “توخي الدقة والبحث عن المعلومة من مصادرها بدل التضخيم والتهويل”.

Posted by on January 8, 2017 0 Comment

العراق: لا صحة لمقتل شقيق مساعد سفيرنا في أذربيجان… والحادثة شجار بين موظفين اعتبرت وزارة الخارجية العراقية، أمس السبت (7 يناير/ كانون الثاني 2017)، أن ما حصل في العاصمة الاذربيجانية باكو هو شجار بين موظفين اذربيجانيين لدى مكتب الخطوط الجوية العراقية، نافية مقتل شقيق مساعد السفير العراقي في أقراء المزيد من المصدر

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