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يديعوت أحرونوت: بين مصابي عملية الدهس في القدس 6 حالات ميؤوس منها

Posted by on January 8, 2017 0 Comment

يديعوت أحرونوت: بين مصابي عملية الدهس في القدس 6 حالات ميؤوس منها أخبار قد تهمكتوقيف 3 اشخاص على حاجز ضهر البيدر وضبط مخدرات بحوزتهم12 سيناريو لنتائج الانتخابات الرئاسيةقيادة التحالف: سقوط صاروخ حوثي تجاه خميس مشيط المركب لبناني: إحباط تهريب أطنان من حشيش وبنادق بمركب أمام سواحل مصرالقوات الاسرائيلية أطلقت أقراء المزيد من المصدر

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