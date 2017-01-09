ارتفاع عدد ضحايا هجوم العريش إلى 30 قتيلا وجريحا من الشرطة والمدنيين ارتفع عدد ضحايا الهجوم المزدوج في مدينة العريش بشمال سيناء إلى 300 قتيلا وجريحا من رجال الشرطة والمدنيين. وكان مسلحون يشتبه في انتمائهم لفرع تنظيم الدولة الإسلامية في سيناء قد شنوا هجوما صباح الاثنين بسيارة مفخخة على أقراء المزيد من المصدر