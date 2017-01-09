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ارتفاع عدد ضحايا هجوم العريش إلى 30 قتيلا وجريحا من الشرطة والمدنيين

Posted by on January 9, 2017 0 Comment

ارتفاع عدد ضحايا هجوم العريش إلى 30 قتيلا وجريحا من الشرطة والمدنيين ارتفع عدد ضحايا الهجوم المزدوج في مدينة العريش بشمال سيناء إلى 300 قتيلا وجريحا من رجال الشرطة والمدنيين. وكان مسلحون يشتبه في انتمائهم لفرع تنظيم الدولة الإسلامية في سيناء قد شنوا هجوما صباح الاثنين بسيارة مفخخة على أقراء المزيد من المصدر

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