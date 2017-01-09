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انتشار للجيش اللبناني في منطقة القبة ـ طرابلس بعد اطلاق النار باتجاه منزل مسؤول في جند الله

Posted by on January 9, 2017 0 Comment

انتشار للجيش اللبناني في منطقة القبة ـ طرابلس بعد اطلاق النار باتجاه منزل مسؤول في جند الله. وذكرت الوكالة الوطنية انه وقع إشكال فردي بين عدد من الشباب في شارع طينال تطور الى إطلاق نار. وحضرت دورية للجيش عملت على مطاردة مطلق النيران ولم تقع أية إصابات. كما أفاد بأن أقراء المزيد من المصدر

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