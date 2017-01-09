توقيع بروتوكول تعاون بيت اتحاد المصارف العربية وجامعة اسلسكا الفرنسية

وقع إتحاد المصارف العربية بروتوكول تعاون مع المعهد العالي للعلوم التطبيقية التجارية “اسلسكا” – في فرنسا، وبموجب هذا الاتفاق، وفي إطار التعاون العلمي والثقافي بين الاتحاد وفرنسا، ستقدم جامعة “اسلسكا” برنامجين أكاديميين في مقر اتحاد المصارف في بيروت وهما: ماجستير في إدارة المخاطر المصرفية وماجستير في إدارة الأعمال.

