آخر الأخبار
Home » إقتصاد » توقيع بروتوكول تعاون بيت اتحاد المصارف العربية وجامعة اسلسكا الفرنسية

توقيع بروتوكول تعاون بيت اتحاد المصارف العربية وجامعة اسلسكا الفرنسية

Posted by on January 9, 2017 0 Comment

وقع إتحاد المصارف العربية بروتوكول تعاون مع المعهد العالي للعلوم التطبيقية التجارية “اسلسكا” – في فرنسا، وبموجب هذا الاتفاق، وفي إطار التعاون العلمي والثقافي بين الاتحاد وفرنسا، ستقدم جامعة “اسلسكا” برنامجين أكاديميين في مقر اتحاد المصارف في بيروت وهما: ماجستير في إدارة المخاطر المصرفية وماجستير في إدارة الأعمال.

وقد شهد كل أقراء المزيد من المصدر

Tags: , ,

No comments yet... Be the first to leave a reply!

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com