جماعة فلسطينية غامضة تعلن مسؤوليتها عن هجوم القدس

أعلنت جماعة فلسطينية غامضة، اليوم الاثنين، مسؤوليتها عن هجوم بشاحنة في القدس، الذي قتل فيه أربعة عسكريين صهيونيين. وأعلنت “مجموعات الشهيد بهاء عليان” مسؤوليتها عن الهجوم في تدوينة على وسائل التواصل الاجتماعي. وقالت الجماعة إن مؤسسيها فلسطينيون ليس لهم روابط خارج فلسطين، مشيرة إلى أنه سبق لها تنفيذ عمليات أقراء المزيد من المصدر