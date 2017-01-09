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حرب: مطالب سكر خطك تتطابق مع سياستي وأثق بان وزير الإتصالات الجديد سيعمل على تلبية حاجات الناس

Posted by on January 9, 2017 0 Comment

ادلى وزير الاتصالات السابق النائب بطرس حرب بتصريح تعليقا على حملة “سكر خطك”، قال فيه: “أبدي تعاطفي وتفهمي مع حملة “سكر خطك” المطالبة بتخفيض أسعار الإتصالات الهاتفية والأنترنت، لأن هذه المطالب تتطابق مع السياسة التي اعتمدتها يوم توليت وزارة الإتصالات حيث قررت آنذاك خفض أسعار الإتصالات الهاتفية بنسبة بلغت أقراء المزيد من المصدر

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