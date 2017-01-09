خارجية المكسيك: المهاجرون المكسيكيون في أمريكا ليسوا مجرمين

قال وزير الخارجية المكسيكي الجديد لويس فيديغاراي، اليوم الاثنين، إن المهاجرين المكسيكيين في الولايات المتحدة ليسوا مجرمين. وأضاف أن البلاد ستواجه الوضع السياسي الأمريكي “المتحرك” بالتفاوض وليس بالصراع أو الإهانة. وعين فيديغاراي وزيرا للخارجية الأسبوع الماضي بعد أربعة أشهر فقط من إعفائه من منصب وزير المالية في أعقاب زيارة من أقراء المزيد من المصدر