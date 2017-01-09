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راهب بوذي يشعل النار في نفسه احتجاجاً على اتفاق “نساء المتعة” الذي وقعته بلاده مع اليابان

Posted by on January 9, 2017 0 Comment

أصيب راهب بوذي، الأحد 8 يناير/كانون الثاني، بحروق جسيمة أدخلته في حالة حرجة، بعد أن أشعل النار في نفسه خلال تظاهرة مناهضة لرئيسة كوريا الجنوبية، بارك غوين-هاي، المتورطة في فضيحة فساد. وقال مسؤول في مستشفى جامعة سيؤول الوطنية إن الراهب الذي لم يذكر اسمه (64 عامًا)، في حالة صحية حرجة أقراء المزيد من المصدر

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