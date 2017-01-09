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سحب سيارات احتجزتها الثلوج على الطريق من بسكنتا الى صنين

Posted by on January 9, 2017 0 Comment

سحب عدد من السيارات التي احتجزتها الثلوج على الطريق العام الممتد من بسكنتا الى صنين. كما تعمل على اعادة فتح الطريق تسهيلاً لحركة المرور. أخبار قد تهمكابن عم الشهيد ورديني ووالدة خطيبته غادرا إلى اسطنبولمباشر مباراة مصر المقاصة و اتحاد الشرطة الاحد 25-12-2016 كأس مصرعائلة الطفل كيفين متلج تسقط الحق أقراء المزيد من المصدر

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