سحب سيارات احتجزتها الثلوج على الطريق من بسكنتا الى صنين

سحب عدد من السيارات التي احتجزتها الثلوج على الطريق العام الممتد من بسكنتا الى صنين. كما تعمل على اعادة فتح الطريق تسهيلاً لحركة المرور. أخبار قد تهمكابن عم الشهيد ورديني ووالدة خطيبته غادرا إلى اسطنبولمباشر مباراة مصر المقاصة و اتحاد الشرطة الاحد 25-12-2016 كأس مصرعائلة الطفل كيفين متلج تسقط الحق أقراء المزيد من المصدر