آخر الأخبار
Home » اخبار عاجلة » عاجل: إغلاق 17 مدرسة في أورلاندو بولاية فلوريدا الأمريكية بعد إطلاق نار قرب أحد المتاجر

عاجل: إغلاق 17 مدرسة في أورلاندو بولاية فلوريدا الأمريكية بعد إطلاق نار قرب أحد المتاجر

Posted by on January 9, 2017 0 Comment

عاجل: إغلاق 17 مدرسة في أورلاندو بولاية فلوريدا الأمريكية بعد إطلاق نار قرب أحد المتاجر. هذا وسيمثل الجندي الأميركي السابق استيبان سانتياغو في وقت لاحق الاثنين، أمام محكمة اتحادية في ولاية فلوريدا جنوب شرقي الولايات المتحدة، بعد 3 أيام على تنفيذه الهجوم الدامي في مطار فورت لودرديل. وأوردت “رويترز” أن أقراء المزيد من المصدر

Tags: , ,

No comments yet... Be the first to leave a reply!

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com