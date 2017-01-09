عاجل: إغلاق 17 مدرسة في أورلاندو بولاية فلوريدا الأمريكية بعد إطلاق نار قرب أحد المتاجر. هذا وسيمثل الجندي الأميركي السابق استيبان سانتياغو في وقت لاحق الاثنين، أمام محكمة اتحادية في ولاية فلوريدا جنوب شرقي الولايات المتحدة، بعد 3 أيام على تنفيذه الهجوم الدامي في مطار فورت لودرديل. وأوردت “رويترز” أن أقراء المزيد من المصدر