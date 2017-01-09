عاجل – البحرية الأمريكية تطلق النار باتجاه قوارب إيرانية في الخليج. أطلقت البحرية الأمريكية المتواجدة في مضيق هرمز الاثنين 9 يناير/ كانون الثاني طلقات تحذيرية على قوارب إيرانية رفضت الاستجابة إلى سلاح البحرية بالابتعاد عن منطقة تواجد سفنه. وقالت وكالة “رويترز”، فى خبر عاجل لها، اليوم الاثنين، إن مسؤولان أمريكيان، أقراء المزيد من المصدر