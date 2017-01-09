عاجل.. البحرية الأميركية: الطلقات التحذيرية جاءت بسبب عدم استجابة السفن الإيرانية لنداءات بالتوقف. أطلقت البحرية الأمريكية المتواجدة في مضيق هرمز طلقات تحذيرية على قوارب إيرانية رفضت الاستجابة إلى النداءات الأمريكية بالابتعاد عن منطقة تواجد سفنها. أطلقت سفينة من البحرية الأمريكية ثلاث طلقات تحذيرية على أربع سفن تابعة للحرس الثوري الإيراني، أقراء المزيد من المصدر