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عاجل: الخزانة الأمريكية تضيف 7 أشخاص لقائمتها السوداء بينهم لبناني

Posted by on January 9, 2017 0 Comment

عاجل: الخزانة الأمريكية تضيف 7 أشخاص لقائمتها السوداء لمكافحة الإرهاب بينهم 5 من روسيا وواحد من إيران وآخر من لبنان أخبار قد تهمكعاجل: 7 قتلى بينهم أطفال ونساء في قصف لقوات النظام السوري على درعا البلدفيديو: إيفانكا ترامب تنشر مقطع فيديو لزوجها وهو يحمل ابنته12 سيناريو لنتائج الانتخابات الرئاسية فنانون أقراء المزيد من المصدر

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