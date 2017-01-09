عاجل: العثور على القنصل الروسي في اليونان ميتاً في شقته 

العثور على القنصل الروسي في اليونان ميتاً في شقته أكدت السفارة الروسية لدى اليونان العثور على القنصل الروسي، أندريه مالانين، ميتا في شقته في أثينا أخبار قد تهمكحفل استقبال للجالية اللبنانية في كليفلاند تكريما لاعضاء الكونغرس وكلمات أشادت بلبنانالوفيات الى ازدياد في لبنان بسبب H1N1بين السعودية وإيران …لبنان بين المطرقة أقراء المزيد من المصدر
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