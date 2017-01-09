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عاجل من تركيا.. جاويش أوغلو: ننتظر من أمريكا إعادة “فتح الله غولن” وقياديي حركته

Posted by on January 9, 2017 0 Comment

عاجل من تركيا.. جاويش أوغلو: ننتظر من أمريكا إعادة “فتح الله غولن” وقياديي حركته أخبار قد تهمكحفل استقبال للجالية اللبنانية في كليفلاند تكريما لاعضاء الكونغرس وكلمات أشادت بلبنانالوفيات الى ازدياد في لبنان بسبب H1N1بين السعودية وإيران …لبنان بين المطرقة والسندان‏ – ميشال الزبيديعاجل.. مصرع وإصابة 10 أشخاص إثر تحطم طائرة أقراء المزيد من المصدر

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