أحدث مقطع فيديو تم بثه على الهواء مباشرة على موقع “فيسبوك” ضجة كبيرة في الشارع الأمريكي، حيث يظهر 4 من الأمريكيين ذوي الأصل الإفريقي يعذبون معاقاً أبيض البشرة بدوافع عنصرية. ويظهر في الفيديو الذي حقق انتشاراً كبيراً بين الأمريكيين، أحد المتورطين في تعذيب المواطن المعاق وهو يسب الرئيس الأمريكي الجديد أقراء المزيد من المصدر
Home » أخبار العالم » فيديو صادم يثير ضجة في أمريكا.. 4 أشخاص يعتدون على معاق بدوافع عنصرية!
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