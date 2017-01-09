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قوى الامن: توقيف أحد أخطر المطلوبين بجرم السرقة في برج البراجنة

Posted by on January 9, 2017 0 Comment

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي: “بنتيجة التحريات والاستقصاءات المكثفة، تمكنت مفرزة بعبدا القضائية في وحدة الشرطة القضائية، بتاريخ 8/1/2017 في محلة نزلة عين الدلبة – برج البراجنة من توقيف أحد أخطر المطلوبين للقضاء بجرائم سرقة، ويدعى ع.ع. (مواليد عام 1971، لبناني)،تبين انه أقراء المزيد من المصدر

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