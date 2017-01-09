كد أن المخرج هو بانتخاب مجلس لسنتين وفق قانون الستين… مروان شربل: المطلوب إنشاء مصرف سيادي لإدارة إيرادات النفط

رأى وزير الداخلية الأسبق مروان شربل ان أي قانون انتخاب يعتمد على النسبية أيا يكن حجمها سواء أكانت مطلقة أم جزئية بحاجة أقله الى سنة من تاريخ إقراره لتطبيقه، وذلك لضرورة تعليم المواطنين والموظفين ورؤساء الأقلام ومساعديهم والمندوبين داخل أقلام الاقتراع ناهيك عن تعليم لجنة القيد والقضاة كيفية العمل به أقراء المزيد من المصدر