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كد أن المخرج هو بانتخاب مجلس لسنتين وفق قانون الستين… مروان شربل: المطلوب إنشاء مصرف سيادي لإدارة إيرادات النفط

Posted by on January 9, 2017 0 Comment

رأى وزير الداخلية الأسبق مروان شربل ان أي قانون انتخاب يعتمد على النسبية أيا يكن حجمها سواء أكانت مطلقة أم جزئية بحاجة أقله الى سنة من تاريخ إقراره لتطبيقه، وذلك لضرورة تعليم المواطنين والموظفين ورؤساء الأقلام ومساعديهم والمندوبين داخل أقلام الاقتراع ناهيك عن تعليم لجنة القيد والقضاة كيفية العمل به أقراء المزيد من المصدر

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