ماذا تعني وفاة الرئيس الإيراني الأسبق رفسنجاني؟ 

تناولت مجلة “أتلانتك” الأمريكية ما أسمته بتأثير وفاة علي أكبر هاشمي رفسنجاني، الرئيس الإيراني الأسبق ورئيس مجلس تشخيص مصلحة النظام، والذي كان يصنف ضمن معسكر الإصلاحيين. وقالت إن “رفسنجاني كان يُنظر له على أنه سياسي ماهر، ومصلح، وكان متحالفًا مع مؤسس الجمهورية الإسلامية الخميني”؛ موضحة أن “هناك حدثين فارقين شكلا أقراء المزيد من المصدر