تقام اليوم مباراة ما بين فريقي كامبردج يونايتد و ليدز يونايتد ضمن كأس الإتحاد الإنجليزي ، و في الدوري الإسباني يلعب فريق أوساسونا مباراة ضد فريق فالنسيا ، و ضمن دوري نجوم قطر يلعب فريق لخويا مباراة ضد الغرافة و يلعب فريق الجهراء مباراة أمام فريق السالمية ضمن الدوري الكويتي أقراء المزيد من المصدر
Home » رياضة » مباشر مباراة كامبريدج يونايتد و ليدز يونايتد الاثنين 9-1-2017 كأس الإتحاد الإنجليزي لكرة القدم
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