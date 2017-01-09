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مباشر مباراة كامبريدج يونايتد و ليدز يونايتد الاثنين 9-1-2017 كأس الإتحاد الإنجليزي لكرة القدم

Posted by on January 9, 2017 0 Comment

تقام اليوم مباراة ما بين فريقي كامبردج يونايتد و ليدز يونايتد ضمن كأس الإتحاد الإنجليزي ، و في الدوري الإسباني يلعب فريق أوساسونا مباراة ضد فريق فالنسيا ، و ضمن دوري نجوم قطر يلعب فريق لخويا مباراة ضد الغرافة و يلعب فريق الجهراء مباراة أمام فريق السالمية ضمن الدوري الكويتي أقراء المزيد من المصدر

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