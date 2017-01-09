مقتل العشرات من قوات النظام في عملية خاطفة لـ “فتح الشام”

أعلنت جبهة “فتح الشام” عن قيامها بعملية خاطفة ومباغتة على تجمعين عسكرييْن لقوات النظام على طريق السلمية – حمص. وأفاد المكتب الإعلامي في الجبهة أن “انغماسييها” سيطروا على حاجزي (الطير والعكيدي) وقتلوا العشرات من قوات الأسد واستولوا على أسلحة وذخائر، ثم نسفوا حاجز العكيدي بشكل كامل قبل الانسحاب منه. ويعتبر أقراء المزيد من المصدر