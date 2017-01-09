ميقاتي:الحريري مدعو للقبول بقانون عصري للانتخابات ونسأله ما الذي تغير حتى قبل باستبدال أحد المديرين العامين؟

رأى الرئيس نجيب ميقاتي، أمام زواره اليوم، “أن زيارة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الى المملكة العربية السعودية خطوة إيجابية في مسار العهد الجديد، نأمل ان تكون نتائجها ايجابية على صعيد تعزيز علاقات لبنان مع الاشقاء العرب وفي مقدمهم السعودية”. وقال ميقاتي: “إننا نثني على النهج الجديد الذي تعتمده قيادة أقراء المزيد من المصدر