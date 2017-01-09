“هذا ما قاله لأبنائه”: الساعات الأخيرة من حياة فادي قنبر منفذ عملية القدس

قدس الإخبارية: أدى فادي قنبر (28) عاماً، منفذ عملية دهس الجنود الإسرائيليين بالقدس المحتلة صلاة الظهر الأخيرة له في منزله وأطفاله يلعبون حوله، وكلما سجد يتسلق صغيره ظهره، وفادي يتأنى في النهوض خوفاً من سقوط هذا الصغير من فوق ظهره. أنهى فادي صلاته، وأحاط طفله بالعناق الأخير، ثم رماه في أقراء المزيد من المصدر