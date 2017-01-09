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وزير جزائري يهاجم الإعلامية بالجزيرة خديجة بن قنة و الأخيرة ترد

Posted by on January 9, 2017 0 Comment

تدور هذه الأيام حرب إعلامية شرسة بين عبد المجيد تبون وزير السكن و العمران، و الإعلامية الجزائرية خديجة بن قنة بسبب تدوينة سابقة لها ربطت فيها بين انخفاض أسعار البترول و انتهاء السلم الاجتماعي بالجزائر. و هاجم تبون خلال مؤتمر صحفي عقد مؤخرا، الإعلامية الجزائرية العاملة بقناة الجزيرة، حيث أعتبر أقراء المزيد من المصدر

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