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مريض بحاجة ماسة الى دم من فئة o+ في مستشفى تنورين الحكومي،للتبرع يرجى الاتصال على الرقم: 76/769628
مريض بحاجة ماسة الى دم من فئة o+ في مستشفى تنورين الحكومي،للتبرع يرجى الاتصال على الرقم: 76/769628
Posted by
admin
on January 9, 2017
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