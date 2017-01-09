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‏مريض بحاجة ماسة الى دم من فئة o+ في مستشفى تنورين الحكومي،للتبرع يرجى الاتصال على الرقم: 76/769628

Posted by on January 9, 2017 0 Comment

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