‏ استقصاء الشمال توقف فلسطيني ولبناني ‏

بتاريخ 9-1-2017 مفرزة استقصاء الشمال توقف كل من:ذ-ر(1991-فلسطيني) إ-ش(1972-لبناني) مطلوبان للقضاء بجرائم سرقة-مخدرات-اطلاق نار أخبار قد تهمكحفل استقبال للجالية اللبنانية في كليفلاند تكريما لاعضاء الكونغرس وكلمات أشادت بلبنانالوفيات الى ازدياد في لبنان بسبب H1N1بين السعودية وإيران …لبنان بين المطرقة والسندان – ميشال الزبيديعاجل.. مصرع وإصابة 10 أشخاص إثر تحطم أقراء المزيد من المصدر
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