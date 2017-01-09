‏ استقصاء الشمال توقف فلسطيني ولبناني ‏

‏بتاريخ 9-1-2017 مفرزة استقصاء الشمال توقف كل من:‏ذ-ر(1991-فلسطيني) ‏إ-ش(1972-لبناني) ‏مطلوبان للقضاء بجرائم سرقة-مخدرات-اطلاق نار ⁧‫‬⁩ أخبار قد تهمكحفل استقبال للجالية اللبنانية في كليفلاند تكريما لاعضاء الكونغرس وكلمات أشادت بلبنانالوفيات الى ازدياد في لبنان بسبب H1N1بين السعودية وإيران …لبنان بين المطرقة والسندان‏ – ميشال الزبيديعاجل.. مصرع وإصابة 10 أشخاص إثر تحطم أقراء المزيد من المصدر