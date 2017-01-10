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إيران تسقط الجنسية عن مواطنيها المزدوجين

Posted by on January 10, 2017 0 Comment

أعلن القضاء الإيراني أنه سيسقط الجنسية عن المواطنين الإيرانيين، الذين يحملون جنسيات أجنبية، وذلك على خلفية الجدل الدائر حول اتهام بعض مسؤولي الدولة من مزدوجي الجنسية بالتجسس لصالح الدول التي يحملون جنسيتها. وفي السياق، أعلن المتحدث باسم لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، حسين نقوي حسيني، أن الجنسية المزدوجة تعتبر أقراء المزيد من المصدر

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