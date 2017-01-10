الجيش:احالة حسن حسين الحجيري الى القضاء لانتمائه الى داعش والاعتداء على مراكز الجيش بعرسال

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي: “أحالت مديرية المخابرات على القضاء المختص المدعو حسن حسين الحجيري، لانتمائه إلى تنظيم داعش الإرهابي والمشاركة بالاعتداء على مراكز الجيش اللبناني في عرسال، وإطلاق النار باتجاه دورياته ومراقبة عسكريين ومدنيين بهدف اغتيالهم، وزرع عبوات ناسفة إستهدفت دوريات الجيش في البلدة المذكورة”. أقراء المزيد من المصدر