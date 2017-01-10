آخر الأخبار
Home » لبنان » الجيش:احالة حسن حسين الحجيري الى القضاء لانتمائه الى داعش والاعتداء على مراكز الجيش بعرسال

الجيش:احالة حسن حسين الحجيري الى القضاء لانتمائه الى داعش والاعتداء على مراكز الجيش بعرسال

Posted by on January 10, 2017 0 Comment

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي: “أحالت مديرية المخابرات على القضاء المختص المدعو حسن حسين الحجيري، لانتمائه إلى تنظيم داعش الإرهابي والمشاركة بالاعتداء على مراكز الجيش اللبناني في عرسال، وإطلاق النار باتجاه دورياته ومراقبة عسكريين ومدنيين بهدف اغتيالهم، وزرع عبوات ناسفة إستهدفت دوريات الجيش في البلدة المذكورة”. أقراء المزيد من المصدر

Tags: , , ,

No comments yet... Be the first to leave a reply!

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com