الحريري: ملتزمون إجراء الانتخابات في موعدها والتزامنا الأكبر هو التوصل الى قانون جديد

استقبل رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري قبل ظهر اليوم في السراي الحكومي، مجلس نقابة الصحافة برئاسة النقيب عوني الكعكي، وجرى خلال اللقاء حوار بين الحريري والحضور تناول مختلف القضايا المطروحة على الساحتين اللبنانية والاقليمية. بعد اللقاء قال الكعكي: “جئنا لتهنئة دولة الرئيس بالاعياد وبتشكيل الحكومة الجديدة، منوهين بالقرار الجريء والتاريخي أقراء المزيد من المصدر