بعد تعيين زوجها مستشارا لوالدها..ايفانكا ستستقيل من مؤسسة “ترامب”

بحسب موقع مجلة “فانيتي فير” الأمريكية ستبيع إيفانكا كل حصصها في “مؤسسة ترامب” التي يملكها والدها لكنها ستستمر في تلقي عائدات مرتبطة ببعض مشاريع المؤسسة. وعين زوجها جاريد كوشنر، بالأمس الاثنين، مستشارا كبيرا في البيت الابيض ما أثار مخاوف من احتمال حصول تضارب مصالح، وبهدف قطع العلاقة مع مجموعته “كوشنر أقراء المزيد من المصدر