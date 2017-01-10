رجل من أريزونا يواجه محاكمة لاتهامه بتقديم دعم لتنظيم الدولة الإسلامية

من المقرر أن يواجه رجل من أريزونا محاكمة عن اتهامات بأنه قدم دعما لتنظيم الدولة الإسلامية بمساعدة طالب جامعي في مدينة نيويورك على السفر إلى سوريا حيث توفي أثناء قتاله في صفوف الجماعة المتشددة. ومن المتوقع أن تبدأ إجراءات المحاكمة يوم الثلاثاء في محكمة اتحادية في مانهاتن في قضية أحمد أقراء المزيد من المصدر