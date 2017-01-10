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رجل من أريزونا يواجه محاكمة لاتهامه بتقديم دعم لتنظيم الدولة الإسلامية

Posted by on January 10, 2017 0 Comment

من المقرر أن يواجه رجل من أريزونا محاكمة عن اتهامات بأنه قدم دعما لتنظيم الدولة الإسلامية بمساعدة طالب جامعي في مدينة نيويورك على السفر إلى سوريا حيث توفي أثناء قتاله في صفوف الجماعة المتشددة. ومن المتوقع أن تبدأ إجراءات المحاكمة يوم الثلاثاء في محكمة اتحادية في مانهاتن في قضية أحمد أقراء المزيد من المصدر

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