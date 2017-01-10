عاجل: إطلاق نار خارج مركز للشرطة في غازي عنتاب جنوب شرق تركيا

عاجل: سماع دوي إطلاق نار خارج مركز للشرطة في مدينة غازي عنتاب جنوب شرق تركيا. على صعيد آخر استعادت تركيا جثتي جنديين فقدا في سوريا بنهاية تشرين الثاني واعلن تنظيم الدولة الاسلامية خطفهما، وفق ما افادت وسائل الاعلام التركية الثلاثاء. ولم تذكر وسائل الاعلام ظروف مقتل الجنديين مكتفية بالقول ان أقراء المزيد من المصدر