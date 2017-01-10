#عاجل: السعودية تنهي تجميد المساعدات العسكرية للبنان (مصدر لبناني) افب. وكان العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، استقبل في قصر اليمامة بالعاصمة السعودية الرياض، الرئيس اللبناني، ميشال عون. وقالت وكالة الأنباء السعودية (رسمية): “أجريت لرئيس لبنان، مراسم استقبال رسمية، ثم أقام خادم الحرمين الشريفين مأدبة غداء، تكريماً لرئيس جمهورية لبنان، أقراء المزيد من المصدر