آخر الأخبار
Home » اخبار عاجلة » عاجل: الملك سلمان أكد على عودة السياح العرب الى لبنان 

عاجل: الملك سلمان أكد على عودة السياح العرب الى لبنان 

Posted by on January 10, 2017 0 Comment

عاجل: الملك سلمان أكد على عودة السياح العرب الى لبنان ولم يتطرق الى الهبة السعودية التي قد تكون بحثت في خلوته مع عون أخبار قد تهمكحفل استقبال للجالية اللبنانية في كليفلاند تكريما لاعضاء الكونغرس وكلمات أشادت بلبنانالوفيات الى ازدياد في لبنان بسبب H1N1بين السعودية وإيران …لبنان بين المطرقة والسندان‏ – أقراء المزيد من المصدر

Tags: , ,

No comments yet... Be the first to leave a reply!

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com