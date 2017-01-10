عاجل: الملك سلمان أكد على عودة السياح العرب الى لبنان ولم يتطرق الى الهبة السعودية التي قد تكون بحثت في خلوته مع عون أخبار قد تهمكحفل استقبال للجالية اللبنانية في كليفلاند تكريما لاعضاء الكونغرس وكلمات أشادت بلبنانالوفيات الى ازدياد في لبنان بسبب H1N1بين السعودية وإيران …لبنان بين المطرقة والسندان‏ – أقراء المزيد من المصدر