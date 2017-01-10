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عاجل – وزارة خارجية الإمارات: إصابة السفير الإماراتي لدى أفغانستان في انفجار بقندهار

Posted by on January 10, 2017 0 Comment

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