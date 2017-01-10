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لجنة المال أقرت قرضا ب 21 مليون يورو لانشاء وتجهيز مبنى جديد للمعهد العالي للعلوم التطبيقية واتفاقية اوروبية حول الخدمات الجوية

Posted by on January 10, 2017 0 Comment

عقدت لجنة المال والموازنة النيابية جلسة عند العاشرة والنصف من قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي برئاسة رئيس اللجنة النائب ابراهيم كنعان، في حضور وزير الطاقة والمياه المهندس سيزار ابي خليل. كما حضر مقرر اللجنة فادي الهبر والنواب: انطوان زهرا، نبيل دي فريج، كاظم الخير، عباش هاشم، هنري حلو، غازي أقراء المزيد من المصدر

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