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مباشر مباراة العين و حتا بث مباشر الثلاثاء 10-1-2017 دوري الخليج العربي الاماراتي 2017

Posted by on January 10, 2017 0 Comment

مباشر مباراة العين و حتا بث مباشر الثلاثاء 10-1-2017 دوري الخليج العربي الاماراتي 2017 يواجه فريق العين نظيره فريق حتا في المباراة المؤجلة من الجولة السابعة من دوري الخليج العربي الاماراتي في اللقاء الذي سيقام على ملعب ” حتا ” . ويحتل فريق العين المركز الثالث برصيد 27 نقطة , أقراء المزيد من المصدر

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