مباشر مباراة العين و حتا بث مباشر الثلاثاء 10-1-2017 دوري الخليج العربي الاماراتي 2017 يواجه فريق العين نظيره فريق حتا في المباراة المؤجلة من الجولة السابعة من دوري الخليج العربي الاماراتي في اللقاء الذي سيقام على ملعب ” حتا ” . ويحتل فريق العين المركز الثالث برصيد 27 نقطة , أقراء المزيد من المصدر