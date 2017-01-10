مباشر مباراة مانشستر يونايتد و هال سيتي اليوم بث الثلاثاء 10-1-2017 كأس رابطة المحترفين الإنجليزية 2017 مباراة مانشستر يونايتد وهال سيتي في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم الثلاثاء على ملعب اولد ترافورد معقل المانيو في ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة كأس رابطة المحترفين الانجليزية.Manchester United VS Hull City LIVE أقراء المزيد من المصدر