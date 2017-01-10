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مقتل شرطيين أمريكيين في فلوريدا أثناء البحث عن متهم بقتل عشيقته

Posted by on January 10, 2017 0 Comment

وأفادت تقارير محلية بأن الشرطية ديبرا كليتون قُتلت بعيار ناري أطلقه عليها ماكريث لويد، أثناء محاولتها اعتقاله. ولويد (40 عاما)، كان مطلوبا للشرطة على خلفية اتهامه بقتل عشيقته سيدي نيكسون (24 عاما)، في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، إضافة إلى إصابة شقيقها الذي كان قد هرع لمساعدتها، آنذاك. ونشرت شرطة ولاية أقراء المزيد من المصدر

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