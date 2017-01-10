دعت نقابة العاملين في الاعلام المرئي والمسموع في بيان، “هيئتها العامة الى اجراء انتخابات تكميلية لمجلسها التنفيذي (6 اعضاء)، وذلك يوم الثلثاء في الواحد والثلاثين من الشهر الحالي، الساعة العاشرة صباحا وحتى الخامسة عصرا، وذلك في قصر الاونيسكو، وعلى من يرغب في الترشح لعضوية المجلس ان يتقدم بترشيحه من امانة أقراء المزيد من المصدر
Home » لبنان » نقابة العاملين في الاعلام المرئي والمسموع:الانتخابات التكميلية للمجلس التنفيذي في 31 الحالي
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