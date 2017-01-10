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هذا العمل في انتظار أوباما بعد ترك منصب رئاسة أمريكا

Posted by on January 10, 2017 0 Comment

نشرت مجموعة “سبوتيفاي”، عرض عمل لتعيين رئيس يدير قوائم الأغنيات، وهو منصب يليق تماما بباراك أوباما، بحسب مدير الخدمة الموسيقية دانييل إيلك. وغرد إيلك متوجها إلى الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته “سمعت أنك مهتم بمنصب عند سبوتيفاي. هل رأيت ما نشر مؤخرا”، مع إضافة رابط إلى الإعلان. وجاء في العرض، ينبغي أقراء المزيد من المصدر

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