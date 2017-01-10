وسائل إعلام إيرانية: «رفسنجاني» ربما تم اغتياله «بيولوجيا»

تسربت منذ ليلة الأحد الماضي، معلومات عن تعرض الرئيس الإيراني الأسبق هاشمي رفسنجاني للاغتيال، وأن وفاته لم تكن بصورة طبيعية كما أعلنت الحكومة الإيرانية. وذكر موقع “آمد نيوز AmadNews” الإصلاحي المقرب من الحركة الخضراء، عبر قناته على موقع التواصل الاجتماعي “تليجرام”، نقلاً عن مصادر مطلعة تتحدث عن معلومات عن اغتيال أقراء المزيد من المصدر