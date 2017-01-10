وفاة الرئيس الألماني الأسبق رومان هرتسوغ

توفي الرئيس الألماني الاتحادي الألماني الأسبق رومان هرتسوغ عن 82 عاما وفق ما أكده مكتب الرئاسة الألماني صباح السوم الثلاثاء. أكد مكتب الرئاسة الاتحادي الألماني بالعاصمة الألمانية برلين لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) اليوم الثلاثاء (10 من يناير/ كانون الثاني 2017)، وفاة الرئيس الاتحادي الألماني الأسبق رومان هرتسوغ عن أقراء المزيد من المصدر